Due persone tornate da Wuhan in Germania, a bordo dell’aereo militare messo a disposizione per il rientro dei passeggeri, sono state contagiate dal virus . Lo ha reso noto l’amministrazione di Germesheim, secondo quanto riporta la Dpa.

Centoquindici passeggeri che si trovavano a bordo dell’aereo militare, usato per la missione di riportare indietro i tedeschi di Wuhan, sono stati portati in una caserma di Germersheim, nella Renania-Palatinato, per essere sottoposti ai controlli sanitari ed accertare eventuali casi di contagio da Coronavirus.