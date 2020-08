È in corso l’evacuazione degli alpinisti che sono impegnati nell’ascensione del Cervino dal versante italiano a causa di una frana che è caduta sotto al colle del Leone (che si trova a 3581 metri).

Due elicotteri stanno operando in zona con personale del soccorso alpino valdostano e del 118, per prelevare i circa 20 scalatori che si trovano nel rifugio capanna Carrel (3830 metri). Inoltre, un’altra cordata si trova più in alto e sarà raggiunta dai soccorritori. La frana impedisce la discesa a valle degli alpinisti.