L’impatto dell’emergenza coronavirus in Francia sulle società autostradali francese si attesta a circa 2 miliardi di euro nel 2020. Ad affermarlo, nel corso di un’audizione in Commissione al Senato francese, è Arnaud Quemard, il Ceo della società Sanef e presidente dell’Associazione delle società autostradali francesi (Asfa).

«L’impatto della COVID-19 per il gruppo Sanef è di circa 400 milioni di euro. Se facciamo un calcolo per il settore l’impatto si attesta intorno ai 2 miliardi di euro di fatturato in meno nel 2020», sottolinea Quemard spiegando che sul settore pesa anche la crisi dei gilet gialli e in particolare per alcune società concessionarie come Vinci.