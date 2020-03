Sono stati condannati in appello a 4 e 3 anni di carcere l’ex sindaco di Levallois, a nord di Parigi, Patrick Balkany, e la moglie Isabelle, ex vicepresidente della regione Hauts-de-Seine, con 10 anni di ineleggibilità. I due sono stati ritenuti colpevoli di frode fiscale.

Patrick Balkany, ex esponente di spicco della destra, ora malato, è stato condannato a 4 anni, uno con la condizionale, ma a differenza del giudizio di primo grado il provvedimento non prevede l’incarcerazione.

I Balkany, che potranno ora ricorrere in Cassazione, attendono per il 22 aprile la sentenza per un altro capitolo del processo a loro carico, quello per riciclaggio.