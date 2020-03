Con il passaggio alla fase 2 dell’epidemia di Coronavirus, prevista dal protocollo varato dalla Francia dopo la pandemia di H1N1 nel 2009, le misure di confinamento o quarantena per chi rientra da zone a rischio, come l’Italia del Nord, non sono più all’ordine del giorno. In sostanza, essendosi ormai il virus propagato, secondo il protocollo, perdono senso le misure di confinamento e quarantena per bloccarne la diffusione.