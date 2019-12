Duro colpo per il governo di una Francia paralizzata da ormai 12 giorni per lo sciopero dei trasporti contro la riforma delle pensioni: si è dimesso, dopo giorni di polemiche, l’artefice del progetto voluto da Emmanuel Macron, il «Monsieur pensioni» Jean-Paul Delevoye.

Ancora una volta, come successo per Sylvie Goulard proposta da Macron alla Commissione europea, i riflettori hanno inquadrato zone d’ombra e il prescelto ha dovuto rinunciare.

Intanto, l’esasperazione si sta facendo strada, a poco più di una settimana da Natale e con il paese bloccato. Per le famiglie, venerdì - giorno della fine delle scuole - sarebbe stato l’inizio delle vacanze, degli spostamenti che spesso riuniscono le famiglie almeno per una volta all’anno. Il 55% degli intervistati in un sondaggio definisce «inaccettabile» che si blocchi il paese durante le festività di fine anno ma la prospettiva sembra ora dopo ora farsi più concreta.