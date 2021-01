La Francia ha annunciato ieri stasera che a partire da domenica a mezzanotte tutti i viaggiatori all’interno dell’Unione europea dovranno avere - prima della partenza per la Francia - il certificato di un tampone molecolare negativo effettuato 72 ore prima della partenza.

Il tampone sarà obbligatorio - si apprende dall’Eliseo - per «tutti i viaggi non essenziali». Restano esentati dall’obbligo i lavoratori transfrontalieri e quelli del trasporto via terra.