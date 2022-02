Circa 400 vigili del fuoco lavorano senza sosta alla ricerca degli scomparsi, alternandosi con i volontari, che portano cibo e generi essenziali ai sopravvissuti, in una commovente gara di solidarietà. Secondo il Comune di Petropolis, più di 370 persone sono state accolte in rifugi improvvisati, mentre gran parte della città è rimasta senza elettricità né acqua. Per il governatore di Rio, Claudio Castro, recatosi sul posto, «la situazione è quasi come una guerra». «Abbiamo visto macchine appese ai pali, auto capovolte. Tanto fango e ancora tanta acqua», ha descritto il politico.