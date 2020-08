Frenano i contagi per coronavirus in Italia: i nuovi casi registrati in un giorno sono 259, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 463.

In aumento anche il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive e in altri reparti. I malati sono 13.368, 105 in più rispetto a domenica. 46 sono le persone in terapia intensiva (una in più) e 779 quelle ricoverate con sintomi (16 in più).