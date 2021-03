Fridays For Future, il movimento dei giovani per il clima ispirato da Greta Thunberg, organizza per domani, venerdì 19 marzo, un nuovo Sciopero globale per il clima. Ci saranno manifestazioni in 7.500 città in tutti i continenti e su tutte le reti sociali. Il movimento prevede di coinvolgere 14 milioni di persone nel mondo. «Fridays For Future - scrivono gli attivisti italiani in un comunicato - ovunque nel mondo torna a protestare perché i politici e le grandi aziende inquinanti fissano obiettivi di riduzione delle emissioni da raggiungere tra 20 o 30 anni e promettono che, in un lontano futuro, faranno qualcosa per contrastare la crisi climatica. Ma queste promesse vuote non servono a nulla, perché non si può scendere a patti con le leggi della fisica. Abbiamo bisogno di azioni immediate e concrete, in linea con il principio di giustizia climatica e con la scienza». L’attivista svedese Greta Thunberg scrive su Twitter: «Domani scioperiamo di nuovo in 62 Paesi in tutto il mondo! Online o in piccoli gruppi nelle strade in cui la situazione lo consenta e in linea con le restrizioni locali legate al coronavirus».