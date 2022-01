Il partito che fu di Angela Merkel ha un nuovo leader. Friedrich Merz è stato eletto nuovo presidente della CDU in occasione del congresso del 22 gennaio. Classe 1955, avvocato, è stato membro del parlamento europeo e del Bundestag dal 1994 al 2002, per poi ritirarsi dalla politica istituzionale e lavorare come manager per Blackrock, la più grande società di investimenti al mondo. Il suo ritiro del 2002 ed il suo ritorno non sono un caso. Da sempre viene descritto come l’«anti-Merkel», ovvero l’interprete di una linea politica in competizione con quella della ex cancelliera che durante i suoi governi non ha trovato il minimo spazio. Dopo il passo indietro di Merkel ed i clamorosi fallimenti degli eredi da lei designati – prima Annagret Kramp-Karrenbauer, poi Armin Laschet – culminati con la capitolazione elettorale alle scorse elezioni, Merz è tornato sulla scena stravincendo le primarie con il 94,6% dei voti. Con lui è stato eletto anche Mario Czaja a segretario generale del partito con il 92,89%.

In occasione del suo discorso di insediamento il nuovo presidente ha rimarcato una netta discontinuità dalla sua predecessora. «Questo congresso lancia un forte segnale di ripartenza e di rinnovamento», ha detto, invitando poi il partito all’unità. Ovvero proprio a ciò che molti analisti ritengono che Merkel abbia distrutto, conducendo così i cristiani-democratici all’attuale crisi strutturale.

CDU «socialdemocratizzata»

«La CDU ha perso la propria bussola. Ad Amburgo serve a partner minoritario dei Verdi. Nel Brandeburgo ha avanzato l’idea insieme al partito Die Linke di sostituire il ministro presidente della SPD. E nella Sassonia Anhalt i suoi alti dirigenti sognano di coniugare il sociale con il nazionale e pertanto di collaborare con la AfD. Attualmente agli occhi degli elettori la CDU rappresenta tutto ed il contrario di tutto» scrive Robin Alexander, giornalista di Die Welt e autore del bestseller «Machtverfall» che racconta la crisi del partito.

I 16 anni di guida Merkel sono stati descritti come un’epoca di «socialdemocratizzazione» della CDU, che si è spostata sempre più verso posizioni di centrosinistra, facendo concorrenza alla SPD. L’approccio pacato, progressista e umano dell’ex cancelliera, culminato con la sua decisione nel 2015 di aprire le frontiere ai migranti, le è valso un grande prestigio internazionale ma ha anche condotto all’estinzione della corrente conservatrice del suo partito e alla nascita alla sua destra dei nazionalpopulisti della AfD. La CDU ha smesso così di essere una Volkspartei, ovvero un grande blocco che raccolga dentro di sé tutte le principali componenti della società, tra cui quella conservatrice. Mentre alcune sezioni del partito hanno adottato il progressismo merkeliano, altre, soprattutto nell’Est, hanno imboccato strade diverse e talvolta tentato di cooperare se non di allearsi con la AfD, venendo immediatamente disconosciute dal comitato centrale. La CDU era così già da anni entrata in una crisi d’identità tradottasi in una serie di sconfitte elettorali a livello locale. Tuttavia sul piano nazionale la cancelliera riusciva a tamponare la crisi attraverso un atteggiamento pacato e umano che trasmetteva l’idea di equilibrio, saggezza, competenza e riconoscimento internazionale. Al contempo però Merkel ha sempre boicottato ogni affermazione di altri leader forti che potessero farle concorrenza ed eventualmente seguirne le sue orme. Il merkelismo non ha sopravvissuto il ritiro del suo interprete.

Un nuovo programma

La capitolazione elettorale di settembre e il plebiscito di Merz chiamano oggi la CDU ad affrontare in modo diverso la delicata fase storica che sta attraversando la Germania. Il nuovo presidente ha annunciato la stesura di un nuovo programma che ridia un’identità al partito e conduca alla riconquista del consenso perduto. Non è però ancora chiaro come. Rincorrendo la SPD e i Verdi a sinistra oppure ridando spazio ai conservatori per riconquistare gli ex elettori che votano AfD, Merz viene descritto come liberale in economia e tendenzialmente conservatore sul piano politico, rappresentante degli interessi della grande industria che commercia verso oriente (soprattutto con Cina e Russia) ma favorevole all’attaccamento geopolitico della Bundesrepublik all’area atlantica. Nonostante la sua manifesta discontinuità rispetto a Merkel è improbabile che la sua presidenza segni una netta svolta a destra della CDU, per lo meno nel breve periodo. Oggi il partito non ospita più alcuna rilevante corrente conservatrice, una sua eventuale ricostituzione richiederebbe diverse anni. Come richiede tempo anche la fondazione di una nuova classe dirigente alternativa da quella merkeliana. Che la cancelliera non ha mai voluto che si formasse. Il cambiamento, se mai ci sarà, non si vedrà certo subito. Per ora, infatti, Merz ha annunciato che non permetterà alcuna alleanza con la AfD.

©CdT.ch - Riproduzione riservata