«Lavoriamo affinché il 15 giugno si possa ripartire tutti insieme in Europa: il 15 giugno per il turismo è un po' il D-Day europeo». A dirlo è il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, intervenuto in una trasmissione su Rai1.

Per il momento, ha spiegato Di Maio, «siamo riusciti a far dire all’Europa che non possono esistere corridoi turistici per escludere l’Italia. Ho sentito il ministro austriaco, abbiamo concordato un percorso comune. Ha detto chiaramente che se vorranno venire turisti tedeschi in vacanza in Italia non ci saranno problemi ad attraversare l’Austria».