La Francia invoca «più coordinamento» UE nella riapertura delle frontiere interne dell’Unione, in un contesto in cui alcuni Stati membri come l’Italia e la Spagna, hanno fatto annunci unilaterali con l’approssimarsi della stagione turistica dopo due mesi di lockdown contro il coronavirus.

«È urgente coordinarsi, questo sarà il mio messaggio questo pomeriggio», dichiara il segretario di Stato, Jean-Baptiste Lemoyne, intervistato da radio RTL, nel giorno della videoconferenza UE dei responsabili del Portafoglio Turismo. «Dirò un po’ le cose come stanno. Francamente non si può dire ognuno fa i propri annunci nel suo angolino», ha avvertito, mentre l’Europa lungamente confinata per far arretrare il nemico invisibile comincia progressivamente la fase 2.