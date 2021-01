Ha portato i carabinieri a scoprire una vera e propria «santabarbara» la denuncia per maltrattamenti che una donna ha presentato ai carabinieri di Monza. In un garage, perquisito dopo l’attivazione del cosiddetto «codice rosso», i militari hanno trovato un fucile a canne mozze, una mitraglietta e due pistole semiautomatiche con silenziatori. Per un cinquantenne di Monza è così scattato l’arresto.