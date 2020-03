«Stiamo andando all’aeroporto per un viaggio di piacere». È la risposta data ai carabinieri da due giovani di 20 e 25 anni provenienti da Parma, durante un controllo stradale. I due ragazzi, riporta l’Ansa, stavano andando all’aeroporto Marconi di Bologna per prendere un aereo per Madrid, violando così l’area interessata dalle misure del decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per contenere la diffusione del coronavirus. I militari hanno denunciato entrambi i giovani.