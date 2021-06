Al momento le emissioni di gas nell’atmosfera sono «entro i limiti autorizzati», ha puntualizzato il colosso francese dell’energia Electricité de France (Edf), partner del progetto congiunto dell’impianto con China General Nuclear Power Corporation (CGN). Ammettendo comunque «un aumento della concentrazione di alcuni gas nobili», legati all’ipotesi di una perdita dal processo di fissione mentre i cinesi di CGN rassicurano: tutti gli indicatori di funzionamento «sono in linea con le normative sulla sicurezza nucleare e i requisiti tecnici». «Abbiamo fatto funzionare con rigore i reattori e in conformità con i documenti di licenza commerciale e le procedure tecniche», sottolineano in una nota.

La società presentò il 3 giugno - secondo le ricostruzioni - una richiesta d’assistenza per la sicurezza operativa alla stessa agenzia, in cui avvertì che un reattore nucleare accusava una perdita di gas di fissione e che le autorità cinesi stavano alzando i limiti delle radiazioni intorno alla struttura per tenerlo in funzione. La richiesta portò a vari incontri ad alto livello a Washington, nonché discussioni tra i governi di Usa e Francia e contatti tra quelli di USA e Cina. I funzionari americani stanno valutando la situazione, «ma non pensano ancora che la struttura sia a livello di crisi», ha riferito la CNN. Washington, tuttavia, non si è ancora pronunciata in via ufficiale.