Un comico americano che lavorava per la compagnia di navigazione Holland America è fuggito dalla quarantena a cui sono stati sottoposti i passeggeri della nave da crociera Westerdam approdata in Cambogia e dalla quale era scesa anche una donna americana di 83 anni poi risultata positiva al coronavirus.

Frank King, riporta la Fox, ha lasciato nei giorni scorsi l’albergo di Phnom Penh dove era in attesa dei risultati degli esami e dopo un volo che lo ha portato a transitare per ben tre scali è arrivato a Eugene, in Oregon, la sua città.

Lo stesso King racconta ai media locali come si sia allontanato dall’hotel in cui era in quarantena, assicurando di non avere alcun sintomo del coronavirus, avendo anche passato i controlli al suo arrivo in Usa.