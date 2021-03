«È ancora contaminato l’85% dell’area speciale di decontaminazione». Questo il pensiero di Greenpeace a quasi dieci anni di distanza dall’incidente nucleare di Fukushima Daiichi, in Giappone. L’associazione pubblica oggi due rapporti (’Fukushima 2011-2020’ e ‘Decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station From Plan-A to Plan-B Now, fromPlan-B to Plan-C’) che evidenziano «la complessa eredità del terremoto e dello tsunami dell’11 marzo 2011», facendo presente che «la tabella di marcia per lo smantellamento della centrale di Fukushima Daiichi è irrealizzabile» che «serve un nuovo Piano».