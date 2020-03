Diciotto persone, di cui 12 straniere, sono state denunciate in provincia di Lodi dopo che hanno cercato di eludere i controlli della cosiddetta zona rossa. Lo riportano i media locali, spiegando che alcuni individui hanno provato ad uscire dal perimetro di quarantena per recarsi nei locali pubblici dei Comuni non in isolamento, mentre altre persone hanno cercato di entrare per andare a trovare i parenti. Tutti i soggetti sarebbero stati scoperti in questi giorni dalle forze dell’ordine che recintano la zona. Ora dovranno rispondere di violazione dell’ordine dell’autorità prescritto nel decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 febbraio scorso. Le autorità invitano la popolazione in quarantena ad evitare tali comportamenti per il bene di tutti.