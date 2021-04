Furto nella casa di Tamara Ecclestone, il milanese si dichiara colpevole

Si è dichiarato colpevole il 43.enne milanese in apertura del processo davanti alla Isleworth Crown Court di Londra per il furto milionario in alcune ville, tra cui quella londinese di Kensington di Tamara Ecclestone, figlia dell’ex patron della Formula 1, Bernie. Lo riferisce la BBC. Il 43.enne era stato arrestato in Italia e poi estradato. Il colpo da 60 milioni di euro di allora (66,3 milioni di franchi al cambio attuale) a casa Ecclestone risale al 13 dicembre 2019.