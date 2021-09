Prevenire una catastrofe umanitaria e il collasso economico dell’Afghanistan, fare pressione perché il Paese non diventi di nuovo un rifugio di terroristi e perché vengano rispettati i diritti umani, soprattutto delle donne. Sono alcune delle priorità individuate nel corso della riunione ministeriale del G20 presieduta dal ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ieri a New York a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu.

All’evento virtuale - riferisce la Farnesina sul proprio sito, esteri.it - hanno preso parte tredici agenzie specializzate dell’ONU, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Spagna, Paesi Bassi, Singapore e Qatar sono stati invitati a partecipare. Il meeting è stato convocato per favorire lo scambio di idee e opinioni su quale contributo possa apportare il Gruppo agli attuali sforzi internazionali in relazione alla crisi afghana.

Evidenziate e condivise dai partecipanti alcune priorità, prima fra tutte la necessità di un’azione tempestiva ed efficace per prevenire una catastrofe umanitaria e il collasso economico del Paese, soprattutto in vista dell’imminente stagione invernale. Fondamentale, in questo senso, la garanzia di un accesso libero, sicuro e senza restrizioni all’assistenza umanitaria. Essenziale, a tale riguardo, il ripristino della piena capacità operativa dell’aeroporto internazionale di Kabul.