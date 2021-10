I leader riconoscono «che gli impatti del cambiamento climatico a 1,5°C sono molto inferiori rispetto a 2°C. Mantenere l’obiettivo di 1,5°C a portata di mano richiederà azioni significative ed efficaci e l’impegno da parte di tutti i paesi».

«Ci impegniamo a ridurre significativamente le nostre emissioni collettive di gas serra, tenendo conto delle circostanze nazionali e rispettando i nostri NDC (gli impegni presi da ogni paese)», si legge nel comunicato finale.

«Riconosciamo che le emissioni di metano rappresentano un contributo significativo al cambiamento climatico e riconosciamo, in base alle circostanze nazionali, che la sua riduzione può essere uno dei modi più rapidi, fattibili ed economici per limitarlo». Ed «aumenteremo gli sforzi per eliminare gradualmente e razionalizzare, a medio termine, i sussidi ai combustibili fossili inefficienti».

«Ricordiamo e riaffermiamo l’impegno assunto dai paesi sviluppati - si legge ancora nel documento - per l’obiettivo di mobilitare congiuntamente 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 e annualmente fino al 2025 per affrontare le esigenze dei Paesi in via di sviluppo» di mitigazioni del cambiamento climatico, sottolineando l’importanza di «raggiungere pienamente tale obiettivo il prima possibile».

La dichiarazione finale ricorda le stime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) secondo cui l’obiettivo «dovrebbe essere raggiunto entro il 2023». Nel testo vengono «accolti con favore i nuovi impegni assunti da alcuni membri G20 per aumentare e migliorare i loro contributi».

Fonti diplomatiche confermano poi che è «metà del secolo» la deadline indicata nel documento finale del G20 per l’obiettivo emissioni zero. Secondo le fonti non sarebbe stato raggiunto un accordo sulla data del 2050, ma fissato l’impegno a metà del secolo: «entro o attorno alla metà della secolo», sarebbe la dicitura del testo.

A quanto apprende l’ANSA, si sarebbe poi trovato un accordo sull’impegno di «intraprendere ulteriori azioni» sul clima «in questo decennio». Si è discusso a lungo sull’indicazione della data per le ulteriori azioni, se scrivere negli anni ‘20 o lasciarla indefinita. Alla fine si sarebbe raggiunto un accordo - spiegano fonti diplomatiche - sull’indicazione «in questo decennio».

