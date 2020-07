È il succo del G20 «virtuale» presieduto dall’Arabia Saudita, dove ministri delle finanze e governatori delle principali potenze industriali - fra loro il consigliere federale Ueli Maurer e il presidente della Banca nazionale svizzera Thomas Jordan - hanno fatto il punto sulla situazione e si sono dati appuntamento ad ottobre: per quella data attendono un rapporto della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (FMI) per estendere, con ogni probabilità, il congelamento dei pagamenti su 5,3 miliardi di debito - ma le necessità dei 42 paesi coinvolti potrebbero raggiungere 14 miliardi secondo il ministro delle finanze saudita Mohammed Bin Abdullah al-Jadaan - dei paesi poveri più in difficoltà nel gestire il Covid-19.

Lo chiedono a gran voce le organizzazioni non governative, il FMI chiede maggiori sforzi specie dai creditori privati, e David Malpass, presidente della Banca mondiale, vede nero. Di fronte a una situazione «sempre più disperata» - dice - «non c’è più tempo da perdere»: occorre estendere le moratorie sugli interessi, riduzione del debito in alcuni casi completa risoluzione, fino a tutto il 2021.

E avverte che il futuro immediato appare costellato da rischi: a partire da «una ferita permanente all’economia, in particolare ondate di bancarotte, rischi alla stabilità finanziaria, alta disoccupazione e diseguaglianze in aumento». Il G20 s’impegna a proseguire «misure immediate ed eccezionali» incluse «azioni di bilancio, monetarie e per la stabilità finanziaria».