L’editore francese Gallimard ha annunciato che ritirerà dalla vendita il diario dello scrittore Gabriel Matzneff, nel mirino di un’inchiesta per violenze su minori e accusato nel libro di una donna che racconta il suo rapporto con lui quando aveva 14 anni. «La sofferenza espressa da Vanessa Springora ne ‘Il consenso’ - si legge in un comunicato della casa editrice che pubblicava il diario di Gabriel Matzneff dal 1990 - permette di recepire parole la cui forza giustifica questa misura eccezionale».

Dopo settimane di dibattiti e polemiche in Francia, la vicenda dello scrittore Gabriel Matzneff, da sempre noto tra l'altro per la sua «passione» per le minorenni, è diventato un caso giudiziario. La procura di Parigi ha aperto qualche giorno fa un'inchiesta preliminare per «violenza sessuale su minori» nei confronti dell'autore, ormai 83.enne.

La vicenda

Il caso è tornato alla ribalta giorni fa con le anticipazioni dell'autobiografia di una delle sue vittime, l'editrice Vanessa Springora. Nel suo romanzo, intitolato "Il Consenso", la donna, che oggi ha 47 anni, racconta di come fu soggiogata da Matzneff quando lei aveva appena 14 anni e lui 50, e di quanto questo abbia poi influito sulla sua vita. «Perché un'adolescente non potrebbe amare un signore di 36 anni più vecchio? Non è la mia attrazione nei suoi confronti che bisogna interrogare, ma la sua», ha scritto l'autrice.

Springora, direttrice delle Edizioni Julliard, è la prima a raccontare degli abusi subiti da Matzneff, autore a lungo celebrato e premiato in Francia nonostante le sue relazioni con ragazze giovanissime e i suoi viaggi in Asia, dove adescava giovani ragazzi, fossero noti a tutti. Del resto neanche lui nascondeva la sua pedofilia, anzi la rivendicava, tanto da scriverne in molte delle sue opere pubblicate da prestigiose case editrici. Senza che per anni nessuno, nell'ambiente letterario e culturale francese, sollevasse un'obiezione, tanto che ancora nel 2013 gli fu conferito il premio Renaudot.

L’apertura dell’inchiesta

E così, senza alcuna denuncia ufficiale da parte dell'editrice, la procura di Parigi ha deciso di agire in autonomia. L'inchiesta, ha spiegato il procuratore Rémy Heitz, mira a «identificare tutte le altre eventuali vittime che abbiano subito violenze della stessa natura sul territorio nazionale o all'estero».

