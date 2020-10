Imbarazzo per il premier conservatore Boris Johnson, ma anche per l’opposizione laburista sul fronte del rispetto delle misure anti-Covid, dopo la stretta ripristinata dal governo britannico in seguito al rimbalzo dei contagio nel Regno Unito e gli appelli sempre più ultimativi rivolti a una popolazione in parte recalcitrante a rispettare le regole.

In casa Johnson si segnala l’ennesima gaffe di papà Stanley, fotografato in un negozio senza la mascherina, ormai obbligatoria per legge; nel Labour è stato invece l’ex leader Jeremy Corbyn a essere beccato dai tabloid a cena con altre 8 persone, in violazione della recente «regola del 6» che limita a un massimo di sei individui tutti gli incontri sociali o familiari in tutta l’isola.

I due si sono affrettati a scusarsi: il 72.enne Corbyn senza riserve; l’80.enne Johnson senior - ex eurodeputato Tory, ma anche personaggio pubblico pittoresco, militante ambientalista e oppositore della Brexit in barba al figlio premier - giustificandosi con l’alibi di non essere rapido a recepire le nuove restrizioni.

Ma comunque per entrambi i media invocano ora le multe introdotte nelle ultime settimane (200 sterline alla prima trasgressione, circa 235 franchi) sullo sfondo di un paese in cui le resistenze alle limitazioni individuali restano piuttosto diffuse: sia in episodi minori come questi, sia in circostanze più rilevanti.

Per Stanley Johnson l’indisciplina rispetto all’emergenza coronavirus - e in genere alle indicazioni di Boris - non è del resto una novità. Nel pieno del lockdown di primavera si ribellò pubblicamente alla chiusura dei pub disposta dal governo, mentre più di recente ha fatto scandalo un viaggio da lui compiuto a dispetto delle raccomandazioni precauzionali del Foreign Office per visitare una sua villetta in Grecia.

©CdT.ch - Riproduzione riservata