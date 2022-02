Il colosso della telefonia ha tracciato un percorso fatto di quattro filoni, che seguirà in tutta la sua linea di produzione tecnologica. Il primo prevede un utilizzo sempre maggiore di materiale di scarto e proprio i Galaxy S22 presentano tasti e inserti interni derivati dal riuso di reti recuperate dagli oceani. Poi l’abbandono della plastica nelle confezioni destinate ai consumatori e il continuo sforzo nel realizzare caricabatterie «adattivi», che imparino a usare meno energia quando connessi per ore ai dispositivi. Infine, la spinta a raggiungere la neutralità del carbonio, già dal 2025, per il primo lotto di fabbriche a cui si affida nell’assemblaggio dei prodotti.

Il tutto fa parte dell’iniziativa ‘Galaxy for the Planet’, a sua volta inserita da Samsung in un percorso più ampio che procede al fianco dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda 2030. L’azienda sudcoreana ha anche stretto una partnership con la Undp, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, con lo scopo di sensibilizzare le persone a intraprendere comportamenti corretti nelle loro attività quotidiane, anche con l’uso della tecnologia.