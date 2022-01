Il professor Massimo Galli, primario in pensione dell’ospedale Sacco di Milano, è stato colpito dalla variante Omicron. Lo ha fatto sapere lo stesso infettivologo a Mattino Cinque News dopo che il giornale «La Verità» aveva scritto che il 70.enne era stato salvato da terapie domiciliari e non dal vaccino. Notizia smentita dallo stesso Massimo Galli a Fanpage.it: «Io salvato dalle cure domiciliari? Mi piacerebbe sapere quali». L’esperto ha raccontato la sua esperienza nel corso del programma di Canale 5: «Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Per i vecchiotti come me non è proprio una passeggiata». Il medico, vaccinato con tre dosi, si è infettato nonostante abbia «condotto una vita ritiratissima, vedendo pochissime persone». Galli ha raccontato: «Nel periodo tra Natale e Capodanno gli unici pazienti di cui mi sono occupato li ho sentiti per telefono e per mail, non li ho visti. Ho visto pochissime persone e, a livello conviviale, senza mascherina, le posso contare: una dozzina in tutto e mai tutte assieme. Questa la dice lunga su quanto sia capace questa variante. La mia è certamente Omicron, sequenziata in laboratorio». Poi ha aggiunto: «Sembra ironico che in due anni di attività intensa, avendo visto malati per mesi ogni giorno in situazioni talvolta non del tutto di sicurezza e di contenimento, non mi sono beccato niente. Ho preso Omicron ora, da pensionato, che non fa alcuna mondanità e segue tutte le cautele possibili». L’infettivologo ha poi fatto un appello a vaccinarsi: «Se non avessi avuto le tre vaccinazioni la cosa sarebbe andata decisamente peggio, tenendo conto della mia età e con la mia storia. Quindi, senza se e senza ma bisogna vaccinarsi, almeno non si crepa. Questo è un dato di fatto».