Gantz parla del futuro di Israele

Proseguendo il suo ciclo di conferenze online, l’Associazione Svizzera-Israele Sezione Ticino propone per dopodomani mercoledì 18 novembre (alle ore 18), l’incontro in live stream con Benny Gantz, sul tema «Israele e il futuro del Medio Oriente». Gantz, ex capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano, è vice primo ministro e ministro della Difesa del Governo di Benjamin Netanyahu.E secondo gli accordi presi per la formazione di un Governo di unità nazionale, assumerà l’incarico di premier dello Stato di Israele il 17 novembre 2021, secondo una rotazione stabilita nell’aprile scorso. Nel 2018 Gantz ha formato un nuovo partito, Resilienza per Israele, alleatosi poi con altre due formazioni per dare vita all’attuale partito di cui è leader, Bianco e blu, i colori della bandiera di Israele. Nel corso della conferenza, Gantz tratterà i temi di più stretta attualità per Israele, dalla situazione interna ai recenti accordi con alcuni Paesi arabi e la situazione medio orientale in generale incluso il terrorismo internazionale. Moderatore dell’incontro sarà Carmel Luzzatti, giornalista, già inviato del canale tv israeliano Channel 2. Benny Gantz verrà intervistato dai giornalisti Christian Dorer, direttore dei giornali del gruppo Blick, Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, e da Andrea Colandrea, responsabile dei servizi speciali del Corriere del Ticino. Si tratta per Benny Gantz della prima conferenza in assoluto tenuta al di fuori dei confini di Israele. Il ministro per la Diaspora di Israele, Omer Yankelevich, e l’ambasciatore di Israele a Berna Jacob Keidar, hanno già aderito all’evento. La conferenza - prevista sulla piattaforma Zoom - sarà in lingua inglese, con traduzione simultanea in italiano e tedesco. Per partecipare bisogna registrarsi inviando una mail a: info@asi-ticino.org. Il link e le informazioni necessarie saranno spedite a ciascuno poco prima della conferenza.