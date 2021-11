La qualità dell’aria è «molto sfavorevole» o «estremamente sfavorevole» in cinque comuni dell’isola di La Palma (Canarie), dove è in corso l’eruzione vulcanica dallo scorso 19 settembre. Lo rendono noto le autorità dell’arcipelago attraverso i propri profili social ufficiali. L’allerta è legata alle emissioni di cenere e gas tossici potenzialmente nocivi del vulcano attivo e riguarda i comuni di Puntagorda, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paso e Tijarafe.

La raccomandazione per la popolazione generale è di rimanere in casa nel comune di Puntagorda e di «evitare periodi prolungati» all’aperto negli altri municipi coinvolti. Inoltre, si chiede di indossare mascherine FFP2 per proteggersi dalle ceneri.