(AGGIORNAMENTO 06.06)

Le sirene d’allarme hanno risuonato in due città nel nord-ovest dell’Ucraina, Rivne e Lutsk, poco prima delle 6 di mattina ora locale. Lo riferisce la BBC. I cittadini sono stati invitati a raggiungere un rifugio.

(AGGIORNAMENTO 05.57)

Aiuti arriveranno anche dall’Australia. Il primo ministro Scott Morrison, riporta The Guardiana, ha detto che il suo Paese finanzierà la fornitura di armi all’Ucraina per aiutarla a combattere le forze russe. Precedentemente aveva affermato di voler fornire solo attrezzature militari «non letali». «Cercheremo di fornire tutto il sostegno possibile attraverso i nostri partner della NATO, in particolare gli Stati Uniti e il Regno Unito», ha spiegato.

Morrison ha aggiunto che la rapida elaborazione dei richiedenti il visto dall’Ucraina sarà una «priorità assoluta» in futuro.



(AGGIORNAMENTO 04.01)

Nuove informazioni sono state diffuse dal governo ucraino sul gasdotto esploso nelle scorse ore a Kharkiv, la seconda città più grande del Paese. La popolazione, riporta The Guardian, è stata invitata a coprire le finestre con panni umidi per evitare infiltrazioni di fumi: «I gas dell’esplosione potrebbero causare una catastrofe ambientale», ha scritto il governo.

(AGGIORNAMENTO 03.31)

Le forze russe hanno colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi a Kiev. Lo riferisce il Kyiv Independent. Secondo un primo rapporto dell’Autorità nazionale per la regolamentazione nucleare dell’Ucraina, non ci sono minacce per le persone fuori dalla zona di protezione sanitaria.

(AGGIORNAMENTO 03.26)

Secondo quanto riportato da BBC e The Guardian, i civili ucraini si sono preparati a combattere le truppe russe anche con delle molotov fatte in casa. La popolazione, soprattutto donne, in tutta l’Ucraina hanno così dato il loro sostegno. Numerosi i filmati riguardanti i preparativi.

(AGGIORNAMENTO 03.22)

La Russia sta facendo entrare in Ucraina altri carri armati e lanciarazzi. Lo riporta CNN mostrando le immagini dei mezzi pesanti russi che superano l’ultimo check point vicino a Belgorod, in Russia, prima di entrare in territorio ucraino nei pressi di Kharkiv.

(AGGIORNAMENTO 03.13)

Una palazzo di nove piani a Kharkiv è stato colpito da un missile russo: una donna è morta e altre 20 persone sono state evacuate. Lo riferisce il servizio statale di emergenza ucraino, ripreso dai media ucraini. Altri 60 residenti nel palazzo si erano rifugiati nello scantinato e nessuno di loro è rimasto ferito.

(AGGIORNAMENTO 02.50)

Su Twitter, Amnesty International ha affermato che la Russia ha effettuato «attacchi indiscriminati su aree civili» con bombardamenti anche su siti protetti dal diritto internazionale umanitario.

L’ONU ha nel frattempo diffuso il bilancio: almeno 64 civili sono stati uccisi e 240 sono rimasti feriti in Ucraina da giovedì, giorno dell’inizio dell’invasione russa. Il bilancio reale delle vittime, hanno aggiunto le Nazioni Unite in una nota, potrebbe essere molto più alto.

(AGGIORNAMENTO 02.33)

Un carico di aiuti militari dalla Lituania ha raggiunto l’Ucraina, secondo il ministero della difesa lituano, che su Twitter ha sottolineato: «La Lituania continuerà a fornire supporto alla nostra cara amica Ucraina»

(AGGIORNAMENTO 02.18)

Un incendio infuria nel deposito di petrolio alla base aerea di Vasylkiv, a sud-ovest di Kiev, dove poco prima della mezzanotte svizzera si sono verificate due esplosioni. A confermare la notizia è la CNN, la quale riporta anche le parole di Natalia Balasynovych, sindaca della città: «Potete vedere cosa sta succedendo, potete vedere il fuoco - purtroppo, questo è il deposito di petrolio nel villaggio Kriachky. Il nemico vuole distruggere tutto, ma non avrà successo».

Poco prima un’esplosione a Kharkiv aveva compromesso un gasdotto.

(AGGIORNAMENTO 01.58)

Vladimir Putin ha deciso la sua «spietata invasione» dopo aver visto il ritiro dall’Afghanistan: «Putin è intelligente», e i «nostri leader sono stupidi». Lo ha affermato Donald Trump intervenendo alla conferenza dei conservatori e definendo l’attacco della Russia all’Ucraina un assalto all’umanità. Il tycoon ha espresso empatia per gli ucraini elogiando il presidente Volodymyr Zelensky, definendolo «coraggioso». «L’attacco russo all’Ucraina è spaventoso. Stiamo pregando per il suo fiero popolo. Dio li benedica tutti. Per me sarebbe stato facile mettere fine a quello che sta accadendo, a questa farsa», ha aggiunto Trump sottolineando come sotto la sua presidenza la Russia non abbia invaso un altro Paese.

(AGGIORNAMENTO 01.34)

Un attacco russo ha fatto saltare in aria un gasdotto a Kharkiv. Lo riporta il Kyiv Independent mostrando un video dell’esplosione e delle fiamme del Servizio per le comunicazioni speciali dell’Ucraina. La città nordorientale del Paese è da ore sotto pensanti bombardamenti.

(AGGIORNAMENTO 01.29)

Secondo i rapporti dei media internazionali, le forze armate ucraine continuano ad essere esposte a pesanti attacchi dell’esercito russo provenienti da più direzioni. Tuttavia, «il nemico si scontra con una resistenza determinata», secondo un comunicato dell’esercito ucraino diffuso nella notte, riporta il Blick. Secondo quanto dichiarato nella nota, un pesante attacco russo vicino a Kharkiv sarebbe fallito. Vicino a Kherson, nel sud, invece, le unità russe sarebbero riuscite ad avanzare dopo feroci combattimenti. Forti scontri sarebbero stati registrati anche nella regione di Lugansk.

(AGGIORNAMENTO 01.18)

Elon Musk ha attivato i propri satelliti Starlink di SpaceX sull’Ucraina dopo una richiesta del ministro della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov. Starlink è una costellazione di satelliti creata dal miliardario per fornire in tutto il mondo accesso a internet. Fedorov ha twittato a Musk: «Mentre cerchi di colonizzare Marte - la Russia cerca di occupare l’Ucraina! Mentre i tuoi razzi atterrano con successo dallo spazio - i razzi russi attaccano i civili ucraini! Ti chiediamo di fornire all’Ucraina le stazioni Starlink e di indirizzare i russi sani di mente a opporsi».

Semplice la risposta di Musk: «Il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminali in arrivo».

(AGGIORNAMENTO 00.52)

Il ministro ucraino per la trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, ha detto su Twitter che il Paese sta creando un «esercito informatico» per «continuare la lotta sul cyber fronte» contro la Russia che bombarda l’Ucraina. In un tweet, Fedorov ha incluso un link ad una chat di Telegram dove si incoraggiano hacker ad attaccare aziende russe dell’energia e della finanza. La lista include il gigante del gas Gazprom e banche come Sberbank e VTB.

(AGGIORNAMENTO 00.22)

La Russia chiude il suo spazio aereo alle compagnie legate o registrate in Lettonia, Lituania, Estonia e Slovenia, come rappresaglia alle misure simili prese da questi Paesi. Il divieto riguarderà anche i voli di transito effettuati in Russia dalle stesse compagnie, ha annunciato in un comunicato l’agenzia dell’aviazione civili russa Rosaviatsia.

(AGGIORNAMENTO 00.14)

La Russia «è ora un paria economico e finanziario globale». Lo afferma un alto funzionario americano, sottolineando come con la nuova ondata di sanzioni la Banca centrale russa «non può sostenere il rublo».

(AGGIORNAMENTO 00.12)

Poco prima della mezzanotte svizzera due grandi esplosioni hanno illuminato il cielo notturno a sud-ovest di Kiev. Lo comunica la CNN. Le detonazioni sembrano essersi verificate a intorno a Vasylkiv, a circa 30 chilometri dalla capitale, Vasylkiv ha un grande campo d’aviazione militare e diversi serbatoi di carburante. L’area è stata teatro di pesanti combattimenti venerdì sera, secondo i funzionari ucraini.

Un’immagine dell’esplosione a Vasylkiv. © EPA/Alisa Yakubovych (KEYSTONE)

IL PUNTO ALLE 00.00

Continuano gli scontri a Kiev, dove poco prima della mezzanotte svizzera due grandi esplosioni hanno illuminato il cielo. Secondo quanto riportato dalle emittenti estere, la detonazione sarebbe avvenuta a 300 km circa dal centro della capitale ucraina. Il presidente Zelensky continua a spronare tramite i social i propri connazionali nella difesa del Paese, comunicando nel frattempo con i leader di tutto il mondo per chiedere sostegno militare.

Unione europea e Stati Uniti hanno in serata raggiunto un accordo per rimuovere alcune banche russe da Swift: «Faremo in modo che Putin non utilizzi più i suoi fondi di guerra. Paralizzeremo le transazioni della Banca Centrale Russa», ha annunciato la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen.

©CdT.ch - Riproduzione riservata