Fonti locali a Gaza riportano che Israele ha ucciso uno dei maggiori comandanti della Jihad Islamica, Hussam Abu Harbid, informazione poi confermata dall’esercito israeliano. «Abu Harbid - ha spiegato il portavoce militare - è stato comandante della Jihad per oltre 15 anni e responsabile di numerosi attacchi terroristici con missili anti-tank contro civili israeliani, compreso quello del primo giorno dell’operazione in cui è stato ucciso un civile». «In più - ha aggiunto - ha diretto in maniera consistente il lancio di razzi contro Israele così come attacchi a soldati israeliani».