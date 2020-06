Gli uomini della Guardia di finanza e i funzionari delle dogane hanno sequestrato nel porto di Genova Pra’ 800 mila guanti in lattice. Il carico proveniva dalla Malesia ed era destinato a una azienda di fabbricazione gomma della provincia di Lecco.

Secondo quanto emerso, il materiale era sprovvisto della documentazione tecnica necessaria per la regolare commercializzazione.

La merce, per un peso complessivo di 8 tonnellate, è stata sequestrata e i responsabili sono stati denunciati per frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci.