Hanno deciso di riunirsi sul tetto di un palazzo del quartiere Sperone, a Palermo, per eludere i controlli anti-contagio e fare insieme una grigliata di Pasqua, con tanto di musica a tutto volume, ma sono stati sorpresi dalla polizia dopo numerose segnalazioni dei cittadini. Le immagini della festa sul tetto hanno fatto il giro del web, diffuse dai media italiani e postate sui social network dagli stessi partecipanti, con la frase «questo è il modo migliore di combattere il virus». Secondo il «Giornale di Sicilia», dopo il fuggi fuggi generale, sono ora in corso indagini per identificare le persone presenti alla festa pasquale che rischiano sanzioni amministrative per le violazioni alle misure sul contenimento del coronavirus, ma anche segnalazioni al Tribunale dei Minorenni aver permesso ai bambini di restare in una zona priva di parapetti, dunque senza i requisiti di sicurezza. I partecipanti rischiano inoltre una denuncia penale per l’uso di fuochi d’artificio non autorizzati. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha definito i protagonisti della bravata «incoscienti criminali». Le forze dell’ordine sono intervenute con un elicottero e alcune volanti della Polizia municipale.