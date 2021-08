Sono 8857 le persone in Bassa Sassonia a cui potrebbe essere stata inoculata una soluzione salina invece del vaccino: è questa l’ipotesi su cui ha intenzione di fare chiarezza il responsabile del distretto della Frisia, Sven Ambrosy.

Le presunte inoculazioni, tra il 5 marzo e il 20 aprile, sarebbero in tutto 9673 e potrebbero aver lasciato scoperti soprattutto anziani sopra i 70 anni. In un primo momento un’infermiera di 40 anni di Friesland era stata denunciata per un caso analogo di portata minore, ma si era ipotizzata la svista involontaria e si era rimediato. Ora si suppone che l’ampiezza del fenomeno sia preoccupante.