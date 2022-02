(Aggiornato alle 17.03) La Russia ha chiuso l’ufficio di Mosca dell’emittente tedesca ‘Deutsche Welle’ in risposta al bando posto da Berlino alle trasmissioni della televisione russa in lingua tedesca RT DE. Lo annuncia il ministero degli Esteri, citato dall’agenzia Tass.

Il governo di Mosca - viene aggiunto - varerà sanzioni contro i funzionari statali tedeschi coinvolti nella decisione di vietare le trasmissioni di RT DE. A loro sarà vietato entrare in Russia, precisa il ministero degli Esteri.

L’organismo regolatore tedesco dei media (Zak) ieri ha contestato all’emittente di non essere in possesso della licenza per le trasmissioni. La procedura di interdizione era stata avviata a dicembre.