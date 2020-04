Ampie misure di ristrutturazione

Il CdA di Lufthansa ha annunciato ampie misure di ristrutturazione per far fronte all’impatto del coronavirus sul settore e sul gruppo. Il gruppo prevede «un calo significativo dei viaggi aerei previsto anche per il periodo successivo alla crisi» dettata dal virus, si legge in una nota. «La messa a terra degli aeromobili porta alla prima riduzione permanente della capacità», aggiunge il comunicato. «Il cda della Deutsche Lufthansa AG non si aspetta che il settore dell’aviazione ritorni molto rapidamente ai livelli di crisi pre-coronavirus. La previsione è che ci possano volere mesi prima che le restrizioni di viaggio globali siano completamente abolite e anni prima che la domanda mondiale di viaggi aerei ritorni ai livelli pre-crisi».