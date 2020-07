«Sono molto soddisfatto - commenta Valle - perché, come ho più volte ribadito nei mesi scorsi, sarà uno strumento importante non solo per accertare i fatti, ma anche per elaborare linee guida importanti che ci consentiranno di affrontare il prossimo autunno e eventuali nuove ondate del contagio. Abbiamo una grande responsabilità e dobbiamo lavorare per costruire le migliori condizioni sanitarie possibili».