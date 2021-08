L’ex presidente è scappato dal paese domenica mentre i talebani prendevano la capitale Kabul, suggellando così la rapida vittoria degli insorti e il ritorno al potere nel Paese dopo due decenni. I media avevano prima parlato di una fuga in Tagikistan, successivamente smentita dal governo tagiko. Poi è stato segnalato in Uzbekistan, mentre altre voci hanno riferito del suo arrivo in Oman o persino in viaggio verso gli Usa, dove ha vissuto e lavorato per anni. E dove vive sua figlia, Mariam Ghani, che fa l’artista a New York. Interpellata dal New York Post che l’ha raggiunta nel suo loft a Brooklyn, la 42enne non ha voluto rispondere ad alcuna domanda. Ma in un post su Instagram di lunedì, ha affermato di essere «arrabbiata, in lutto e terribilmente spaventata per la famiglia, gli amici e i colleghi rimasti in Afghanistan», aggiungendo che sta «lavorando febbrilmente per fare tutto ciò che può per loro».