(Aggiornato alle 16.55) Abdullah Abdullah, capo dell’Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale in Afghanistan, ha pubblicato un video su Facebook in cui conferma che il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese. Lo riporta il Guardian.

Abdullah ha chiesto alla gente di mantenere la calma e alle forze di sicurezza afghane di cooperare per garantire la sicurezza. Inoltre, ha chiesto ai talebani di concedere un po’ di tempo per i colloqui prima di entrare nella città di Kabul. Le forze talebane sono state viste all’interno della città, ma la maggior parte degli insorti rimane ammassata nella periferia della città.

Secondo due fonti il presidente Ashraf Ghani ha lasciato l’Afghanistan oggi dopo che i talebani sono entrati a Kabul. Con lui, riferisce Tolonews, anche i suoi stretti collaboratori, tra cui il vicepresidente Amrullah Saleh. Ghani si sarebbe trasferito in Tagikistan, secondo media locali. L’ufficio di Ghani ha chiarito di non poter dire nulla per motivi di sicurezza.

All’inizio della giornata, il ministro della Difesa, Bismillah Mohammadi, ha affermato che Ghani ha affidato l’autorità di risolvere la crisi nel Paese ai leader politici. E che domani una delegazione si recherà a Doha per colloqui sulla situazione del Paese. La delegazione comprende leader politici chiave, tra cui Younus Qanooni, Ahmad Wali Massoud, Mohammad Mohaqiq.

Ghani consegnerà il potere a un governo di transizione

Fonti vicine ai talebani hanno affermato che è stato concordato che Ghani si dimetterà dopo un accordo politico e consegnerà il potere a un governo di transizione. Gli afgani hanno affermato di cercare una soluzione politica e la fine delle violenze in corso nel paese.

Forze talebane a Kabul

I talebani hanno permesso ai loro combattenti di entrare nelle aree della capitale Kabul che sono state evacuate dalla polizia e dalle altre forze dell’ordine per «mantenere la legge e l’ordine.

In precedenza, l’ordine per i talebani era di «attendere alle porte della città, senza entrare». Gli insorti sono stati in ogni caso visti all’interno della capitale, ma la maggior parte di loro era rimasta nella periferia di Kabul, con l’idea di non voler prendere la capitale «con la forza».

La decisione di fare ingresso nella città è stata presa per garantire la sicurezza della gente e per evitare il rischio di furti e rapine, secondo quanto riferito. Il portavoce talebano Zabihullah Mujahid ha detto che in alcune aree la polizia ha lasciato il posto e altro personale di sicurezza è fuggito.

I talebani hanno chiesto ai loro combattenti di non entrare nelle case o interferire negli affari personali della popolazione. «Non abbiate paura dei talebani», ha detto Mujahid ai residenti di Kabul.

Sparatorie in città

Sono state segnalate sparatorie in diverse parti di Kabul. Lo riportano testimoni oculari e il ministero degli interni afghano, secondo quanto riferisce il Guardian.

Un portavoce dei talebani ha appena confermato che i loro combattenti sono entrati in massa nella città in risposta a un «problema di legge e ordine».

