Ghislaine Maxwell è stata accusata di traffico sessuale di minore: i pubblici ministeri federali le contestano di aver spinto una ragazza di 14 anni a fare sesso con Jeffrey Epstein dopo averla pagata, e di aver incoraggiato la minore a reclutare altre giovani donne per fornire prestazioni sessuali al milionario. Secondo la procura, riferisce il New York Times, la 14enne avrebbe effettivamente reclutato più donne e ragazze minorenni, e sia lei che le ragazze che ha reclutato sarebbero state pagate con centinaia di dollari in contanti.

È la prima volta che alla Maxwell viene contestato il traffico sessuale. La nuova contestazione arriva quasi nove mesi dopo l’arresto nel New Hampshire con l’accusa di aver attirato più ragazze minorenni nell’orbita di Epstein. Da allora Maxwell è in carcere in attesa di processo presso la Corte Distrettuale Federale di Manhattan. Si è dichiarata non colpevole delle accuse che le sono state mosse fin qui.