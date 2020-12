Le condizioni in carcere per Ghislaine Maxwell sono così dure che l’ex «socialite» britannica sta perdendo peso e capelli. La complice del finanziere Jeffrey Epstein, trovato impiccato nell’agosto 2019 nel carcere di New York dove era detenuto con le accuse di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, da luglio si trova dietro le sbarre al Metropolitan Detention Center di Brooklyn (New York).