Hanno già iniziato il loro lavoro gli esperti inviati a Beirut dalla Svizzera. La solidità degli edifici pubblici colpiti dalle esplosioni del 4 agosto è stata esaminata da specialisti. Alcune scuole saranno selezionate e riabilitate in vista del nuovo anno scolastico e due ospedali riceveranno assistenza.

Sono stati valutati anche i danni subiti dall’ambasciata svizzera e dagli appartamenti dei suoi dipendenti. «I lavori stanno per iniziare, la rappresentanza potrà presto tornare a funzionare normalmente». Inoltre, psicologi sono stati messi a disposizione del personale.

Su richiesta delle autorità libanesi, due ospedali riceveranno assistenza per la cura delle donne incinte e dei loro figli. «L’obiettivo è sgravare il personale medico locale, impegnato nelle emergenze causate dall’esplosione», ha da parte sua spiegato Unal Ozgür, responsabile dell’informazione del team.

Tre medici sono già sul posto. Altri sei arriveranno dalla Svizzera domani, con circa 1.500 chili di materiale sanitario per chirurgia, pediatria e ostetricia.

La Svizzera parteciperà anche al risanamento delle scuole pubbliche danneggiate dall’esplosione. L’obiettivo è che siano utilizzabili all’inizio del nuovo anno scolastico, previsto per la fine di settembre, se la pandemia di COVID-19 lo permetterà, ha aggiunto Wandeler. In totale ne sono state danneggiate 80. Stamane gli architetti inviati sul posto hanno iniziato a selezionare quelle per le quali la Svizzera contribuirà alla ricostruzione.