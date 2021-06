Già ripresi i voli tra Germania e Russia

«Le autorità russe hanno concesso a Lufthansa il permesso di operare voli passeggeri verso la Russia a giugno. Ciò significa che i voli Lufthansa per Mosca e San Pietroburgo possono essere operati come previsto», ha detto un portavoce della compagnia all’Afp.

Da parte sua, l’amministratore delegato della società russa Aeroflot Mikhaïl Polouboïarinov ha dichiarato all’agenzia Tass che «va tutto bene, abbiamo ricevuto tutte le autorizzazioni». «S7 Airlines ha ricevuto l’autorizzazione dalle autorità tedesche per operare i voli. I voli per la Germania saranno effettuati come previsto», ha detto all’agenzia Ria Novosti un portavoce di S7, un’altra compagnia aerea russa.