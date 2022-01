Gianni Morandi quasi squalificato da Sanremo

«Questa volta l’ho fatta grossa», esordisce Morandi, mortificato, sui suoi profili social. «Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato!». Lo stesso errore commesso dal collega Fedez lo scorso anno : Morandi ha involontariamente postato su Facebook un frammento della sua canzone “Apri tutte le porte”, in gara a Sanremo il prossimo mese. Trattandosi di brani inediti, il regolamento di Sanremo non ammette nessuna diffusione delle canzoni fino alla data della prima serata, pena la squalifica.

Nonostante il contenuto – pubblicato ovviamente per sbaglio – sia stato prontamente rimosso, la Direzione Artistica e Rai1 hanno comunque dovuto prendere posizione e decidere se punire Morandi con l’esclusione dal Festival. Tuttavia, le notizie per Morandi sono buone: appurato che si trattasse di un errore involontario, dovuto anche al tutore alla mano destra che il cantante è costretto a indossare dopo l’incidente avvenuto mesi fa, la Rai ha deciso di non procedere con la squalifica.