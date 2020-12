Il pubblico ministero giapponese ha deciso di non incriminare l’ex premier nipponico Shinzo Abe in merito allo alla presunta violazione della legge sul controllo dei fondi pubblici, avvenuta quando era a capo del governo.

I giudici hanno invece formalizzato un accusa nei confronti di uno dei suoi segretari, che si tradurrà in un richiamo verbale per il 61enne Hiroyuki Haikawa, colpevole di aver erroneamente gestito ‘fondi in entrata e uscita’ per un valore di 30 milioni di yen (230.000 euro).