Le dimensioni contano, sicuramente. Tuttavia, l’impresa firmata da Gibilterra è da sottolineare. Il piccolo territorio britannico, infatti, ha vaccinato l’intera popolazione adulta. Ovvero, chi desiderava farsi «pungere» è stato accontentato. Lo ha annunciato, giovedì, il segretario alla salute del Regno Unito Matt Hancock.

Abitata da poco più di 30 mila persone, Gibilterra deve questo successo a due fattori chiave: le sue dimensioni contenute, come detto, meno di sette chilometri quadrati in tutto, e un rifornimento costante di dosi provenienti da Londra. Il governo ha così potuto avviare, con forza, la campagna. Comprendendo altresì le migliaia di frontalieri spagnoli che ogni giorno attraversano il confine per lavorare.

Una sorta di rivincita, mettiamola così, considerando che proprio la concentrazione di persone in un territorio limitato hanno favorito, in un primo momento, la diffusione del coronavirus. Diffusione che, indubbiamente, ha avuto un ruolo determinante nella scelta dei cittadini. Ora, con il vaccino in corpo, possono finalmente uscire da Gibilterra senza timori.

«Sono rimasto confinato all’ombra della Rocca per mesi» ha confidato all’Associated Press Christian Segovia, un ventiquattrenne di Gibilterra. «E varcare il confine, andare oltre diciamo, è una parte importante della nostra vita qui. Ogni fine settimana, di solito, visitiamo nuove città. A causa della pandemia ciò non è stato possibile».

Non a caso, il programma vaccinale di Gibilterra è stato ribattezzato «Operazione Libertà». Molti aspetti della vita pre pandemia, nel frattempo, sono ritornati. Le scuole hanno riaperto, come ristoranti e caffè, mentre è tornato anche il calcio. A fine marzo, la nazionale giocherà una partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro l’Olanda. Lo stadio, secondo quanto riferiscono i media locali, potrà essere riempito al 50% della capacità.

All’estremo sud dell’Europa, ultimo bastione della penisola iberica, Gibilterra sorge dove l’Atlantico incontra il Mediterraneo. Da tempo immemore è contesa tra il Regno Unito e la Spagna, nazione che sostiene di essere la legittima proprietaria del territorio autogestito. La sua posizione strategica, però, piace (e molto) ai britannici mentre Gibilterra ha beneficiato di imponenti dosi di vaccino grazie al suo legame con Londra. Il possedimento britannico, dall’inizio dell’emergenza, ha avuto 4.270 contagi a fronte di 94 decessi. Hancock ha definito Gibilterra «la prima nazione al mondo a completare il suo programma di vaccinazione» ma il titolo, leggiamo, è conteso con Città del Vaticano.

Alcuni residenti, ad ogni modo, si preoccupano di come potrebbero reagire lassù, nel Regno. In particolare, pensando a quei sudditi che sono ancora in attesa della prima dose. Il ministro della salute di Gibilterra, Samantha Sacramento, ha chiarito che le quantità riservate alla Rocca, in realtà, sono solo una piccola goccia nello schema del programma di vaccinazione della Gran Bretagna.

