«Ho fatto anche la terza dose, tre settimane fa. Mi hanno chiamato e sono andato». Parole e musica di Gigi Riva, 77 anni. L’ex calciatore, al Corriere della Sera, ha spiegato di essersi recato all’ospedale Binaghi di Cagliari. «Mi hanno riconosciuto e mi hanno detto che ho fatto bene». Non sono mancate le critiche ai no vax. Sempre Riva: «Io faccio quello che voglio, non dipendo sicuramente da loro: non mi fanno né caldo né freddo. Non ho nessun problema con loro, ma quando vedo le proteste in televisione cambio canale: non si può manifestare creando il caos, picchiandosi. Non voglio neanche commentare chi si comporta così, dopo un anno e mezzo di crisi mondiale dovuta alla pandemia, dopo così tanti morti». E ancora: «Per fortuna i miei familiari e i miei amici stanno bene. Però la mia badante, Zoia, che è ucraina e vive con me, ha preso il coronavirus ed è stata all’ospedale una ventina di giorni. Qui a casa è tornata dopo un mese. Ora sta bene. Per me nessun problema. Zoia, comunque, ha la sua stanza, e poi si è accorta subito di star male».