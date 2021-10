«Il giornalismo libero, indipendente e basato sui fatti serve a proteggere dall’abuso di potere, dalle bugie e dalla propaganda. La libertà di espressione e la libertà di informazione sono diritti cruciali per la democrazia». Con questa motivazione, ieri, il comitato norvegese per il Nobel ha assegnato il prestigioso Premio per la Pace a due giornalisti, la filippina Maria Ressa e il russo Dmitry Muratov.

Forti e «coraggiosi» nella loro «lotta per garantire la libertà di espressione nei rispettivi Paesi - scrive il comitato norvegese - Ressa e Muratov rappresentano anche tutti i giornalisti che difendono questo ideale in un mondo in cui la democrazia e la libertà di stampa affrontano situazioni sempre più avverse». E non è un caso, probabilmente, che entrambi abbiano subito dedicato il riconoscimento...