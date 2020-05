Quello di Armenta è il terzo omicidio di un giornalista messicano dall’inizio dell’anno, dopo gli undici registrati nel 2019, a sottolineare i pericoli che corre la stampa in questo Paese. Rischi che l’organizzazione Journalistes sans Frontieres (JsF) ha paragonato a quelli esistenti in zone di guerra come Siria ed Afghanistan. Secondo la Ong «Articulo 19» l’impunità degli assassinii di giornalisti in Messico è del 99%.