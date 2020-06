Giornata di sangue a Chicago, 18 omicidi in 24 ore

In quei giorni a Chicago, come nel resto d’America, erano in corso le proteste per l’uccisione dell’afroamericano George Floyd a Minneapolis. Proteste spesso sfociate in disordini e violenze. E la situazione in città era talmente drammatica che - spiega il Chicago Sun-Times - in tutto il fine settimana, dal 29 al 31 maggio, le persone uccise sono state 25, e altre 85 sono rimaste ferite con colpi di arma da fuoco.